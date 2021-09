Além de Airton, a companheira do cantor, Renata da Rosa, de 32 anos, ficou ferida e foi levada para o Hospital Regional de São José, na mesma região. Ela estava dormindo no quarto do ônibus quando o acidente aconteceu, segundo o sócio da banda, Dhianine Alves.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o músico estava dirigindo o veículo que saiu da pista e colidiu contra um barranco de pedras em uma curva, no km 44,2, por volta da 1h40. O trânsito na região, que chegou a ficar com pistas interrompidas por conta da colisão, foi liberado por volta das 9h.

O ônibus com placas de Criciúma, no Sul catarinense, seguia para o Litoral catarinense. A PRF confirmou que Airton tinha habilitação para dirigir o veículo.

Airton fez o seu último show em uma casa de eventos na cidade de São Joaquim, na Serra catarinense, na noite de sábado (11). Ele voltava para a casa quando ocorreu o acidente.

Além de vocalista, ele era um dos fundadores da banda.