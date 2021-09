Pelé deixa a UTI e seguirá recuperação em quarto de hospital

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, recebeu alta da UTI hoje. Segundo o boletim divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, o ídolo do futebol brasileiro seguirá em recuperação no quarto e apresenta uma boa condição clínica.

“O paciente Edson Arantes do Nascimento apresenta boa condição clínica, e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Permanecerá, a partir de agora, em recuperação no quarto”, dizia o boletim.

Pelé está internado desde o dia 31 de agosto em São Paulo, e no último fim de semana, passou por cirurgia para a retirada de um tumor suspeito no cólon direito.

Fonte: Uol