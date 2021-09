Neto de Luciano do Valle leva tiro na cabeça e está na UTI

O gerente comercial Lucas do Valle, de 29 anos, neto do narrador Luciano do Valle, foi baleado durante um assalto na manhã desta quarta-feira no bairro Ipiranga, na zona sul de São Paulo. O crime ocorreu próximo a uma unidade de quadras esportivas.

Policiais militares foram acionados e encontraram a vítima caída na calçada. Lucas foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Paulo, da Unifesp, onde está internado.

Segundo testemunhas, Lucas chegava para trabalhar quando dois homens em uma moto anunciaram o assalto. Um dos criminosos atirou no gerente comercial na sequência. A dupla fugiu com o carro da vítima. A informação é que o veículo foi abandonado na Rua do Lago, bairro Vila Nair.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio, no 17º Distrito Policial, que investiga os fatos. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo roubado foi localizado.

Filho da jornalista Alessandra do Valle, Lucas completa 30 anos no próximo sábado. Ele é o segundo neto mais velho do locutor esportivo Luciano do Valle, que morreu em 2014.

Fonte: O Globo

Foto: Reprodução