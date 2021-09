Projeto do Instituto ASPA Basquete é apresentado ao Prefeito Juninho Gaspar

Nesta terça-feira, dia 14 de setembro, o Prefeito Juninho Gaspar recebeu em seu gabinete a visita de representantes do Instituto ASPA Basquete.

Na oportunidade foi apresentado o projeto que visa para atender 120 crianças e adolescentes, com idade entre 7 a 14 anos por meia da prática do basquetebol, em núcleo de ensino voltado a rede escolar básica. A prioridade é o atendimento do sistema público de ensino, visando contribuir para o desenvolvimento integral dos atendidos, sua formação para o exercício da cidadania e a prática desse esporte como instrumento de lazer.

O Projeto é uma ação da Secretaria Estadual de Esporte, por meio de chamamento público da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, ou seja, a proposta integra os projetos incentivados para parceria via fomento para ser realizado por prefeituras.

Para o Prefeito Juninho Gaspar, que vem incentivando o retorno gradativo e responsável de todas as modalidades esportivas, é mais uma iniciativa que tem tudo para ser um grande sucesso no município de Batatais.

Fonte: Prefeitura de Batatais