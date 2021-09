Comunicado de interdição de trânsito da Dimutran

A Prefeitura recebeu por parte da CPFL comunicados sobre a necessidade de interdição do trânsito para obras de melhorias na rede elétrica.

No sábado da próxima semana, dia 25 de setembro, a Dimutran – Divisão Municipal de Trânsito informa que será realizado o bloqueio total na rotatória da Avenida Moacir Dias de Moraes no cruzamento com a Avenida 14 de março, das 7h45 às 11h10.

A Rua Arthur Lopes de Oliveira na confluência com a Rua Fernando Leite Machado haverá um bloqueio parcial das 8h30 às 16h20.

Para a população em geral, especialmente aos motoristas, o alerta é para que fiquem atentos a sinalização no local das obras.

Fonte: Prefeitura de Batatais