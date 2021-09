Podcast Cinema e Pipoca – Difusora e Rádio 2 (16-09-21)

Fabiana Altran traz as últimas notícias do entretenimento: Netflix libera trailer de filme com Rodrigo Santoro. ‘O Guarda Costas’ vai ganhar um remake. CCXP 2021 será online. ‘The Batman’ vai ganhar spín-off do Coringa.