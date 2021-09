Inscritos no Programa Bolsa Trabalho iniciam atividades na próxima segunda-feira

A Prefeitura de Batatais informa que o município foi contemplado com 40 vagas do , da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.

As pessoas foram selecionadas e deverão iniciar as atividades comparecendo na próxima segunda-feira, 20 de setembro, às 7 horas, no Almoxarifado Municipal, na Rua Arthur Lopes de Oliveira.

O Bolsa Trabalho oferece ocupação, renda e qualificação profissional durante 5 meses e atende cidadãos desempregados com bolsa-auxílio de R$ 535,00, além de curso de qualificação virtual, seguro de acidentes e atividades de trabalho por 4 horas diárias, 5 dias por semana.

“É um importante programa que dá oportunidade para a população que está em situação de desemprego. Vamos solicitar a ampliação do número de vagas, mas estamos satisfeitos em poder já convocar os 40 selecionados para o início das atividades”, ressaltou o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais