Reunião esclarece pendências para liberação dos lotes do Jardim Esperança

Na noite de quinta-feira, 16 de setembro, foi realizada uma reunião no Teatro Municipal entre representantes da Administração Municipal, a empresa loteadora Stefany Nogueira e alguns compradores de lotes do Jardim Esperança.

O encontro contou com a presença do Vereador Rafael Prodóssimo, que foi quem solicitou esclarecimentos sobre os reais motivos que impedem a liberação dos lotes neste momento.

Estiveram presentes cerca de 50 pessoas que saíram de lá com o compromisso da Administração de fazer, assim que a loteadora cumprir com o que está pendente, tudo o que estiver ao seu alcance para liberar as construções imediatamente. Faltam ainda: limpeza e teste das redes de esgoto, após a ligação no emissário; ligação da rede de energia elétrica; replantio das placas de grama nos tanques de decantação e execução da rotatória na Avenida Ayrton Senna com a Rua Santos Di Lello e Estrada Estadual Rio Negro e Solimões. Após a conclusão destas pendências, apuradas pela fiscalização municipal, deverá ser marcada audiência pública para recebimento das obras conforme a Lei Municipal 3.480/2016.

O Chefe de Gabinete da Prefeitura, Orion Francisco Marques Riul Júnior, ressaltou que o Prefeito Juninho Gaspar está muito preocupado com as 757 famílias que adquiram os lotes e que precisam que está questão seja resolvida o quanto antes, mas é importante e necessário, até para tranquilidade e segurança dos futuros moradores, que o loteamento seja entregue com tudo concluído.

Fonte: Prefeitura de Batatais