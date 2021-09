Prefeito Juninho Gaspar participa da apresentação do Programa Pró São Paulo e solicita recursos para o abastecimento de água

O governo do Estado de São Paulo apresentou na semana passada o Pró São Paulo, um programa com estimativa de R$ 47,5 bilhões em investimentos até 2022. O pacote prevê 8 mil obras e geração de 200 mil empregos. Para o próximo ano, o orçamento do Estado prevê investimentos da ordem de R$ 25 bilhões, além de mais R$ 22,5 bilhões que estão sendo ou serão aplicados em 2021.

O Prefeito Juninho Gaspar, que esteve no Palácio dos Bandeirantes participando da cerimônia de apresentação do novo programa, informou que o município fez a adesão e está solicitando recursos para obras no setor de abastecimento de água.

“Precisamos definitivamente avançar neste setor em nosso município. A questão da captação, armazenamento e distribuição da água são de extrema importância e vamos trabalhar essa questão para levantar os recursos necessários junto ao Pró São Paulo ou mesmo via bancos oficiais”, destacou.

Fonte: Prefeitura de Batatais