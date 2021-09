Prefeitura moderniza sistema de compras

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Administração, acaba de apresentar para as equipes das secretarias municipais um novo sistema para solicitação de empenhos para compras públicas.

Antes as secretarias tinham que imprimir a solicitação, enviar ao financeiro e posteriormente enviar um motorista para buscar a impressão do empenho, tudo muito burocrático e demorado. Agora, eles vão fazer a solicitação diretamente no novo sistema, que gera um número e controle pela Secretaria de Finanças.

Com isso, haverá economia de tempo e de dinheiro, com a redução da quantidade de papéis em circulação e gastos com combustível para levar e buscar a documentação.

O sistema foi desenvolvido pelo analista Marco Antônio Mansur Biagi, sob a orientação da coordenadora de sistemas Danielle Dornellas Diniz e irá atender a todas as secretarias do município.

Fonte: Prefeitura de Batatais