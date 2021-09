Outubro Rosa terá mutirão de mamografias e exames citopatológicos para detecção do câncer

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, estará no mês de outubro realizando uma série de ações para prevenção e detecção do câncer de colo do útero e câncer de mama.

A Campanha, denominada tradicionalmente de Outubro Rosa, contará com mais de 500 mamografias, que serão realizadas na parceria com a Santa Casa de Misericórdia e também com centenas de exames citopatológicos.

Segundo a Secretária Bruna Toneti, todas as mulheres interessadas podem procurar a unidade de saúde mais próxima e já deixar seus nomes e preencher a ficha de interesse de agendamento.

“Nós receberemos as fichas na secretaria e vamos organizar a agenda. Vão ocorrer mutirões durante todo o mês, com agendamentos inclusive às sextas e sábados, possibilitando ao máximo a coleta destes exames da melhor forma possível”, informou.

Além dos exames, a Secretaria de Saúde vai incentivar a realização de grupos de discussões nas unidades básicas a respeito da prevenção ao câncer e serão gravados e divulgados vídeos com médicos e pacientes que estarão relatando experiências do enfrentamento a doença.

Como recomenda o Ministério da Saúde, as mamografias serão realizadas em mulheres de 50 a 69 anos, que devem manter o diagnóstico atualizado a cada dois anos, e os exames citopatológicos serão feitos em mulheres a partir de 25 anos.

“Desde já convidamos a população para que procure as unidades e participa dessa grande campanha de prevenção. Aproveito para agradecer a Santa Casa pela parceria em mais essa ação em favor da vida”, disse a Secretária Bruna Toneti.

Fonte: Prefeitura de Batatais