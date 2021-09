Frente de trabalho está realizando a limpeza completa do Bosque Municipal

Nesta semana teve início as atividades para as 40 pessoas contratadas, na parceria do município com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, no Programa Bolsa Trabalho.

Entre as tarefas priorizadas está a limpeza completa do Bosque Municipal Dr. Alberto Gaspar Gomes, seguindo a revitalização daquele importante espaço que precisa ser melhor utilizado pela comunidade.

O Bolsa Trabalho oferece ocupação, renda e qualificação profissional durante 5 meses e atende cidadãos desempregados com bolsa-auxílio de R$ 535,00, além de curso de qualificação virtual, seguro de acidentes e atividades de trabalho por 4 horas diárias, 5 dias por semana.

“Estamos satisfeitos com a oportunidade viabilizada para essas pessoas e, também, com o que podemos fazer especialmente na limpeza de pontos diversos da cidade. O Bosque Municipal que queremos revitalizar, com obras e melhorias diversas ao longo da nossa gestão, já está ficando muito melhor com a limpeza que está sendo realizada”, ressaltou o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais