Cinema e Pipoca!!!! Podcast Difusora e Rádio 2 (23-09-21)

Fabiana Altran traz as últimas notícias do entretenimento: ‘Animais Fantásticos 3 vai se chamar ”Os Segredos de Dumbledore’. Disney+ Day acontece em novembro. Morte de Daniella Perez vai virar série na HBO Max. Netflix coloca ‘Seinfeld’ no catálogo.