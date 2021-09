Por meio de portaria assinada pelo Prefeito Juninho Gaspar é criado o Núcleo de Educação Permanente de Humanização em Saúde

Uma das metas formuladas pela saúde coletiva no Brasil é tornar a rede pública de saúde uma rede de ensino com a aprendizagem no exercício do trabalho. Entendendo a importância da contínua capacitação dos profissionais, a Administração Municipal por meio de portaria assinada pelo Prefeito Juninho Gaspar, criou o Núcleo de Educação Permanente de Humanização em Saúde.

Segundo a Secretária Bruna Toneti, um dos fatores mais importantes desta proposta é a possibilidade de uma reflexão crítica dos processos de trabalho, com a possibilidade de falar sobre os problemas, construindo soluções coletivamente, respeitando o conhecimento dos profissionais e ampliando os espaços de aprendizagem no próprio local de trabalho.

“A Educação Permanente em Saúde constitui um elemento essencial para orientação e direcionamento das ações. Juntos podemos avançar de forma mais rápida”, afirmou.

O primeiro Núcleo de Educação Permanente de Humanização em Saúde de Batatais tem como membros efetivos profissionais da saúde pública: Bruna Francielle Toneti, Maristela de Sousa, Aline Cristina Barbieri Pingyak; Eciane Barbosa Martins, Carolina de Castro Castrighini, Elisa Maria Rinhel Oliveira, Viviane Aparecida Faria Batista, Rubia Magalhaes Dias, Erika Bulgarelli Garbellini, Patrícia Mendonça Bertoldi, Marina Medeiros Rosa, Marcia Helena Sousa Salgado Antoneli. Membros Suplentes: Carla de Almeida, Flavia Muniz Lelis Valdez, Silvana Frezza Pisa, Juliana Florentino Facioli Brandini, Cíntia Mayra Gomes da Silva Torres Branca, Adrielle Naiara Toneti, Erica Adriana Carvalho, Joseane Almeida Faria, Luciana Macedo Pimentel Trindade, Michelle Pereira Zucco, Adrielle Naiara Toneti e Gislene Meireles.

Fonte: Prefeitura de Batatais