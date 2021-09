Educação abre inscrições para creches

A Prefeitura Municipal de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará entre os dias 27 de setembro e 29 de outubro a inscrição para seleção de crianças para o atendimento nas creches no ano de 2022.

O cadastro deverá ser realizado por um dos responsáveis pela criança na Secretaria Municipal de Educação de Batatais, localizada na Avenida Moacir Dias de Morais, n° 1690 – Riachuelo, de segunda a sexta-feira das 08h às 15h. No momento do cadastro os responsáveis deverão entregar cópias da certidão de nascimento da criança, comprovante de endereço e comprovante de trabalho.

Para comprovar o vínculo empregatício os pais que possuem registro formal poderão apresentar cópia atualizada do holerite, já na condição de trabalhadores informais ou autônomos (sem registro em carteira de trabalho), deverão entregar uma declaração do empregador assinada, com reconhecimento de firma.

A Secretaria Municipal de Educação informa que no processo de seleção terão prioridade no atendimento das vagas em creches, crianças em situação de risco e aquelas cujos responsáveis estejam trabalhando.

As vagas são para crianças com idade entre 6 meses e 03 anos completos até 31 de março de 2022.

Maiores Informações: (16) 3761-7200 / 3662 6616.

Fonte: Prefeitura de Batatais