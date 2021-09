Nos últimos dias, em tratamento em um hospital particular de Santos, a jovem teve uma piora no quadro de saúde e precisou ser encaminha para UTI e entubada, mas acabou não resistindo e morreu na última quinta-feira (23).

Nas redes sociais, centenas de pessoas que acompanhavam a luta da jovem e suas postagens se comoveram com sua morte. No perfil de Isabelle, dezenas de pessoas prestaram homenagens à garota e condolências a sua família.

“Ela sempre será nossa princesa guerreira. Só queríamos a cura dela, mas Deus a recolheu. De toda forma, ela ensinou muito para a gente com sua luta e é eterna no coração de toda a família”, finaliza a prima.

Jovem após raspar o cabelo, o que, segundo ela, foi libertador no seu processo de tratamento — Foto: Arquivo Pessoal

“O que te falta? Reclamar ou agradecer? Queria muito que meus problemas fossem solucionados apenas reclamando da vida que levo, que nem todos sabem o que é, devem imaginar, mas sentir, só apenas nós mesmos. Te falta saúde? Te falta dinheiro? Te falta alguém? Te falta afeto? É que reclamar de barriga cheia é o que a gente mais sabe fazer, do que se ajoelhar e agradecer pelo dia, pela saúde, pelo que tem e pelo que comer.

Não te falta nada? Tá com saúde? Tem pernas? Corre atrás e procure soluções e não mais problemas. Aqui estou eu, graças a Deus, destruída com mais uma químio (guerra), lutando comigo mesma para viver. Parece ser um simples soro, mas não é. Dói, te machuca, acaba com você por dentro, você sente mil e uma dores, passa dias achando que não terá dias bons, mas eles vem sim. Primeiro vem a tempestade, mas depois vem a calmaria, aquela que vem somente dele: Deus. Dói, mas passa (sic).”