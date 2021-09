Podcast Saúde e Bem Estar – Difusora e Rádio 2 (27-09-21)

As mulheres e os jovens são os que mais sofrem transtornos mentais. No Saúde e Bem Estar de hoje Luciana Barancos, do Instituto Cactus, fala sobre os fatores que ajudam a tornar esses grupos mais vulneráveis a essas doenças.