Conquista: publicada no Diário Oficial do Estado a liberação do Centro de Formação Esportiva para Batatais

No sábado, dia 25 de setembro, foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo a aprovação do convênio entre a Secretaria Estadual de Esportes e o município de Batatais para a criação do Centro de Formação Esportiva a ser desenvolvido na modalidade de Judô. O valor do investimento é de R$ 243.330,00.

Segundo o Prefeito Juninho Gaspar, trata-se de uma grande conquista para a comunidade. “Quando da vinda do Secretário Estadual de Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira e do Secretário Executivo, Marco Aurélio Pegolo dos Santos, o Chuí, nos fizemos à solicitação e agora, com a publicação no diário oficial a confirmação da liberação do convênio. Queremos agradecer aos dois e todos os que nos ajudaram neste trabalho”, disse.

O Centro de Formação Esportiva tem o propósito de fomentar e desenvolver o esporte. Serão atendidos 60 crianças e jovens, de 10 a 17 anos, dentro das especificações da modalidade de judô, além de aulas e treinos no contraturno escolar. A vigência do convênio é de 12 meses contados a partir da assinatura do termo de convênio.

Fonte: Prefeitura de Batatais