Espetáculo ‘Candim’ foi apresentado para alunos do CAIC

A Escola Municipal do Caic Professor Gilberto Dalla Vechia recebeu o espetáculo infanto-juvenil ‘Candim, o sonho do menino Portinari de colorir o Brasil. A peça, da Companhia da Casa Amarela, foi aprovada no Edital Proac Expresso Lei Aldir Blanc, recebendo prêmio por histórico de realização.

A apresentação no Caic ocorreu dia 23 de setembro para crianças da creche até o 5º ano, totalizando 125 alunos. Após o espetáculo, o elenco realizou uma roda de conversa com alunos e educadores, debatendo sobre a história narrada, a vida de Portinari e assuntos de interesse geral sobre teatro e cultural.

A Companhia da Casa Amarela, de Catanduva, que tem 25 anos de existência e mais de 40 prêmios em festivais, segue com apresentações por outras oito cidades da região.

“Para os alunos foi enriquecedor ter a oportunidade de acompanhar uma peça tão interessante. Agradecemos a Companhia por ter incluído Batatais na sua programação”, disse o Secretário de Educação, Professor Victor Hugo Junqueira.

Fonte: Prefeitura de Batatais