As sedes da operadora Hapvida, em Fortaleza (CE), e do Grupo São Francisco, em Ribeirão Preto (SP), foram alvos de diligências da Agência Nacional de Saúde Suplementar ( ANS ) após denúncias envolvendo a aplicação do chamado “kit Covid”.

As informações foram confirmadas pela ANS nesta terça-feira (28) por meio de nota. A agência informou que membros da Diretoria de Fiscalização estiveram nas unidades na segunda-feira (27) para pedir esclarecimentos e recolheram documentos.

Em Ribeirão Preto, a operação da Hapvida é feita pelo Grupo São Francisco, que foi adquirido em 2019 pela empresa de saúde cearense.

De acordo com a ANS, as denúncias envolvem a acusação de que médicos que trabalhavam para o grupo São Francisco eram impedidos de tomar decisões de tratamento para pacientes e também eram obrigados a prescrever o chamado “kit Covid”, com remédios que não têm eficácia comprovada no tratamento contra a doença. Apenas as vacinas e o uso de máscaras são meios comprovadamente eficazes contra a Covid.

A ANS informou que deu prazo de cinco dias úteis para que a operadora apresente documentos complementares aos recolhidos durante as diligências.

O g1 aguarda posicionamentos do Hapvida e do Grupo São Francisco sobre o assunto. As operadoras não responderam à reportagem até sua publicação.

Remédios sem eficácia

O chamado kit Covid reúne uma lista de medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento da Covid-19. Os remédios, como a hidroxicloroquina e a ivermectina, não são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para combate do coronavírus no organismo dos pacientes.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e da Europa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) não reconhecem o uso das drogas para fins de enfrentamento à pandemia.

Até o momento, apenas as vacinas, o uso de máscaras, o distanciamento social e a higiene pessoal com álcool gel são os meios comprovadamente eficazes de combate à doença.

‘Kit Covid’ e a Prevent Sênior

A Hapvida e o Grupo São Francisco não são as únicas operadoras denunciadas por supostas irregularidades na aplicação do “kit Covid”.

Desde agosto, a CPI da Covid apura uma denúncia formal feita por um representante de médicos e ex-médicos da Prevent Senior em que afirmam que a operadora de saúde e o governo federal fizeram um acordo, no início da pandemia do coronavírus, para testar e disseminar medicações, como cloroquina, ivermectina e azitromicina — medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento contra a Covid.

O documento cita uma série de irregularidades que, segundo os médicos, foram praticadas pela empresa, e reveladas pela GloboNews e o g1 em abril deste ano. O Ministério Público abriu investigação.

O primeiro desdobramento do acordo entre a Prevent e governo federal, segundo a denúncia, foi a pesquisa feita com mais de 600 pacientes para testar a eficácia da hidroxicloroquina contra a Covid-19, realizada entre março e abril do ano passado. O resultado teria sido manipulado para que os resultados fossem favoráveis ao uso da cloroquina contra a doença.

A denúncia afirma ainda que a Prevent realizou uma série de tratamentos experimentais em seus pacientes, muitas vezes sem que houvesse consentimento deles. O texto diz que pacientes foram usados como “cobaias humanas” para testar medicações contra a Covid.

Os médicos alegam que eram coagidos pela Prevent a prescrever as medicações do tratamento precoce de forma sistemática e que há um acompanhamento rigoroso do número de kits prescritos.

Nesta terça-feira (28), a advogada Bruna Morato, que representa 12 médicos da Prevent Senior, relatou à CPI da Covid que a empresa e médicos do suposto “gabinete paralelo” fizeram um pacto para tentar validar a hidroxicloroquina como remédio contra a doença e, assim, tentar evitar um “lockdown” (confinamento como forma de evitar a propagação da doença).

Bruna Morato falou em depoimento à comissão na condição de responsável por ajudar médicos a elaborar um dossiê com denúncias envolvendo a Prevent Senior.

O material compilado pela advogada e entregue à comissão cita uma série de irregularidades, entre as quais, a ocultação de mortes pela doença e a prescrição dos remédios sem eficácia.

No último dia 22, também em depoimento à comissão, o diretor-executivo da empresa, Pedro Benedito Batista Junior, admitiu que a operadora usou remédios ineficazes contra a Covid, como cloroquina, mas somente com o consentimento de pacientes ou de seus parentes, e que os médicos tinham autonomia para prescrevê-los ou não. Ele negou que a empresa tenha omitido óbitos.