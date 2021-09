Realizada a primeira reunião do Núcleo de Educação Permanente de Humanização em Saúde

Nesta terça-feira, dia 28 de setembro, foi realizada a primeira reunião do Núcleo de Educação Permanente de Humanização em Saúde de Batatais. Criada pela atual gestão, a proposta reúne profissionais de diversos setores da saúde pública com objetivo de realizar uma reflexão crítica dos processos de trabalho, falando sobre os problemas, construindo soluções coletivamente, respeitando o conhecimento dos profissionais e ampliando os espaços de aprendizagem no próprio local de trabalho.

“Momento de alegria. Aos poucos vamos acrescentando um pouco mais de conhecimento, de amor e empatia na nossa rotina e de cuidados ao outro”, afirmou a Secretária Bruna Toneti.

Entendendo a importância da contínua capacitação dos profissionais é que a Administração, por meio de portaria assinada pelo Prefeito Juninho Gaspar, criou o núcleo, que manterá reuniões frequentes buscando a contínua evolução do trabalho desenvolvido.

Fonte: Prefeitura de Batatais