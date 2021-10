Podcast Cinema e Pipoca – Difusora e Rádio 2 (30-09-21)

Fabiana Altran traz as últimas notícias do entretenimento: Netflix divulga novidades de séries e filmes no TUDUM. ‘Velozes & Furiosos’ 10 e 11 serão capítulos de uma mesma história. Animação ‘Encanto’ estreia em novembro.