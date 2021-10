A campanha acontece de 1º a 29 de outubro . No dia 16 de outubro o governo vai promover o Dia D , com mobilização nacional para vacinas que fazem parte do calendário, como a contra o sarampo, meningite e caxumba.

“Desde 2015, a cobertura vacinal no Brasil vem diminuindo e precisamos melhorar essa cobertura vacinal. Contamos com o apoio dos pais e responsáveis para mantermos o país sob controle de todas as doenças que são imunopreviníveis”, diz o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros.