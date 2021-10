Descarte de Pilhas e Baterias em Batatais

A secretaria do Meio ambiente comunica que está recolhendo pilhas e baterias pequenas (AA, AAA, C, D e pilhas do tipo botão) usadas!

“As pilhas e baterias não devem ser descartadas em lixo comum, pois sua composição química é muito prejudicial ao meio ambiente e principalmente para nossa saúde!” Enfatizou o Secretário do Meio Ambiente Lucas Tofetti.

O endereço para o descarte consciente é na R Doutor Chiquinho Arantes N° 301 das 8h às 11hs e das 13h às 16h de segunda a sexta.

Fonte: Prefeitura de Batatais