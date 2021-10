Patricia Abravanel testa positivo para Covid-19 e é afastada do SBT

Patricia Abravanel, 44 anos de idade, foi diagnosticada com Covid-19. A informação foi anunciada no programa, Vem Pra Cá, do SBT, em que ela é apresentadora, nesta quinta-feira (7). De acordo com nota divulgada pela emissora, a apresentadora está bem, isolada e, até o momento, assintomática.

“A apresentadora Patricia Abravanel, ao sair para a gravação do Programa Silvio Santos, se submeteu ao exame rotineiro e testou positivo para a Covid-19. Ela deve permanecer isolada em sua residência até sua completa quarentena. A apresentadora está bem, assintomática e recebendo todos os cuidados para garantir seu pronto reestabelecimento”, afirma a nota, citando que ela já está devidamente vacinada com o imunizante de dose única.

O apresentador Gabriel Cartolano, que divide o Vem Pra Cá com Patricia, fez votos pela recuperação da colega. “Vou terminar o programa de hoje mandando um beijo para a Patricia. Ela está assintomática e logo mais estará de volta com a gente”, afirmou. A previsão é que ela passe 14 dias longe do trabalho.

Quem confirmou ainda que Pedro, de 7 anos de idade, filho mais velho de Patricia e do ministro Fabio Faria, também testou positivo para coronavírus. “O filho mais velho testou positivo primeiro. Hoje, antes de ir trabalhar, Patricia também testou positivo”, informou a assessora.

Filha número 4 do apresentador Silvio Santos, ela havia sido escalada para comandar o Programa Silvio Santos a partir de outubro, enquanto o pai repousa. Na atração exibida no domingo (3), a apresentadora explicou: “Silvio Santos não se aposentou. Ele vai voltar, sim. Ele ama vocês, mas quando ele estiver meio assim, sabe, ele vai me mandar aqui de vez em quando”.

Fonte: Quem

Foto: SBT