Novo Horário do Centro de Testagem para a COVID -19

A Secretaria Municipal de Saúde de Batatais comunica que a partir de 18/10/2021, o Centro de Testagem para a COVID -19 (Ambulatório COVID -19), funcionará apenas das 07:00h as 12:00h, de segunda-feira a sexta-feira, na Avenida 9 de julho n. 119, considerando a redução no número da procura por atendimentos no local pela especialidade. Nos demais horários, os atendimentos voltados a suspeitos ou confirmados da COVID -19 serão realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Desde já, agradecemos pela atenção e nos colocamos à disposição. Telefone: (16) 3761–7433 / (16) 3662–9908.

Fonte: Prefeitura de Batatais