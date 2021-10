A Secretaria Municipal de Saúde comunica que no dia 16/10/2021, sábado, das 08:00h às 16:00h, as Unidades de Saúde da Vila Lídia, Vila Lopes, Altino Arantes e Centro de Saúde I, realizarão a atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente (menores de 15 anos).