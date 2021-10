Houve queda de árvores também nas avenidas Caramuru, Ivo Pareschi e Maurílio Biagi, na Rua Pedro Pegoraro, além do Hospital das Clínicas.

Na Caramuru, há interdição próximo à Avenida Itatiaia, no sentido Centro-bairro e no bairro-Centro perto da Rua Visconde de Inhaúma. Uma árvore caiu na fiação elétrica e atingiu dois carros. Ninguém se feriu.

De acordo com o Climatempo, foram registrados ventos de até 68 quilômetros por hora em Ribeirão Preto e chuva de 38,2 milímetros em uma hora de tempestade.

Mesmo com o temporal, o Aeroporto Leite Lopes opera normalmente para pousos e decolagens, sem atrasos e cancelamentos, informou o Departamento Aeroviário de São Paulo (Daesp).

As equipes já iniciaram os trabalhos para reestabelecer o abastecimento. Os serviços seguem durante todo o dia, com possibilidade de seguir à noite.

Em caso de problemas no abastecimento, o morador pode acionar a CPFL pelo WhatsApp 19 99908 8888 ou pelo site e aplicativo.

Em Pontal (SP), o temporal também provocou queda de energia nos imóveis. Em Sertãozinho, há relatos de interrupção dos serviços no bairro Santa Lúcia, Shangri-Lá e Jardim Canaã.

De acordo com a Arteris ViaPaulista, houve interdição no sentido Ribeirão Preto da Rodovia Cândido Portinari (SP-334) por conta da queda de uma árvore no quilômetro 324.