Vem aí 3° Super Copa Paulista e Sul Minas de Futsal

A 3° Super Copa Paulista e Sul Minas de Futsal de Garotos será realizada na cidade de Batatais nos dias 29/10 à 02/11.

O evento vai ser disputado com crianças e adolescentes de 08 a 18 anos e receberá em média 1.000 Atletas, de 70 equipes de 30 cidades.

A realização será da Prefeitura Municipal de Batatais e organização da Sport & Ação eventos esportivos de Batatais. A cidade de Batatais contará com uma equipe em todas as categorias, sendo representada pelas equipes do CEJAF na categorias sub-08,10,12,14 e 16 e na categoria Sub-18 pela equipe da Secretaria de esportes.

Os jogos serão realizados no Ginásio de esportes do Marinheirão, Claretiano e Centro Comunitário do Castelo. Será estabelecido no respectivos espaços todos, os protocolos de segurança contra a Covid, e em relação a presença de público, dependerá do decreto estabelecido pelo município no momento da competição.

Fonte: Prefeitura de Batatais