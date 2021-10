A confirmação da nova data vem após o adiamento por dois anos seguidos devido à pandemia da Covid-19. A última edição com público presente aconteceu em 2019 , quando uma maratona de 13 horas de shows reuniu bandas e artistas como Paralamas do Sucesso, CPM22, Marcelo D2, Capital Inicial e Pitty em diferentes palcos no Parque Permanente de Exposições.

A organização também confirmou que as atrações da edição 2022 serão divulgadas em 26 de outubro, no mesmo dia em que começa a pré-venda de ingressos. As reservas ficarão abertas a partir das 11h e se encerrarão às 23h59 de 1º de novembro, com lotes limitados. Mais informações estarão disponíveis no site do evento.