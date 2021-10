Os novos focos da infecção foram detectados em 11 províncias, a maioria na região norte da China como Ejin e Lanzhou. Em Ejin (Mongólia Interior), 35 mil pessoas foram confinadas a partir por duas semanas. Em Lanzhou (Gansu), serviços de ônibus e táxi foram suspensos, e houve fechamento das atrações turísticas.

O governo chinês, que adota uma política de “tolerância zero” contra o vírus, reagiu rapidamente com a imposição de restrições, assim como a organização de campanhas de teste nas regiões afetadas. As autoridades tentam conter os contágios do vírus com testes em larga escala e confinamentos direcionados.