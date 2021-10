Na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação foi de R$ 132,103 bilhões (valor já corrigido pela inflação), houve aumento real de 12,87%.

De acordo com o Fisco, o resultado também é recorde para meses de setembro. A série histórica do órgão, atualizada pela inflação, tem início em 1995. Com isso, o resultado representa a maior arrecadação para o mês em 27 anos.

A Receita Federal informou que a melhora da arrecadação ainda não refletiu, em setembro, o aumento do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), com validade do dia 20 daquele mês em diante. Segundo o órgão, a arrecadação do IOF mais alto começou a ingressar somente no início de outubro, pois os repasse feito pelos bancos ao Fisco acontece a cada dez dias.

Sobre o nível de atividade, o órgão apontou, por exemplo, que no mês passado a produção industrial recuou 0,54%. Porém, acrescentou que as vendas do setor de serviço avançaram 16,7% e que o volume das notas fiscais eletrônicas subiu 12,55%.

“O resultado da arrecadação em setembro, e no acumulado do ano, reforçam as evidências sobre a recuperação da economia, que vem se refletindo na arrecadação tributária em todos os meses desde agosto de 2020. O desempenho vem sendo positivo há mais de um ano, reflexo da recuperação da economia”, declarou o secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto.

Já os recolhimentos atípicos, segundo o Fisco, somaram aproximadamente R$ 2 bilhões (IRPJ e CSLL), contra R$ 2,5 bilhões no mesmo mês de 2020. As compensações de tributos, por sua vez, totalizaram R$ 14,468 bilhões em setembro deste ano, contra R$ 13,369 bilhões no mesmo período de 2020.