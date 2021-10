A pandemia está ‘longe do fim’, alerta comitê de emergência da OMS

A pandemia da Covid-19 está “longe de acabar”. Foi o que alertou o comitê de emergência da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira, quando pedia aos países que reconheçam todas as vacinas aprovadas pela agência.

Este comitê se reúne a cada três meses para fazer um balanço da situação.

Depois da última reunião do comitê — que se reúne a cada três meses, para fazer um balanço de toda situação — na semana passada, foi publicado um comunicado, que afirmava que: “embora tenha havido progresso graças ao aumento do uso das vacinas e seus tratamentos, a análise da situação atual e os modelos de previsão indicam que a pandemia está longe de terminar”.

O comitê também indicou que “decidiu por unanimidade que a pandemia constitui um evento extraordinário que continua a prejudicar a saúde das populações em todo o mundo, representa um risco de propagação internacional e interrupção do tráfego internacional e requer uma resposta internacional coordenada”.

Em suas recomendações aos governos, o comitê continua se opondo ao princípio do passaporte de vacinas em viagens internacionais, devido à distribuição desigual de imunizantes no mundo. Além disso, a OMS também pede aos Estados que “reconheçam as vacinas que receberam autorização para uso de emergência” da organização.

Até o momento, a OMS aprovou duas vacinas de RNA mensageiro (Moderna e Pfizer / BioNTech), dois imunizantes com vírus inativado chineses, da Sinopharm e SinoVac, uma da Johnson & Johnson e várias versões da Astrazeneca.

