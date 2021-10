A Prefeitura de Batatais, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, iniciou, nesta última terça-feira (26), um curso de Libras (língua brasileira de sinais), onde os servidores da Saúde, Educação e Assistência Social estão recebendo treinamento para melhor atender a população com deficiência auditiva.