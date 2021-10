Toma posse o Conselho Municipal do Fundo Social de Solidariedade de Batatais

Na manhã de terça-feira, 26 de outubro, aconteceu a primeira reunião ordinária e posse do novo Conselho do Fundo Social de Solidariedade de Batatais, com a participação dos novos Conselheiros, do Chefe de Gabinete, Juninho Riul, da Assistente Social Franciélly Prereira Ribeiro Garcia e da Técnica em Informática Fernanda Palma (que deu suporte à reunião online).

Este Conselho deliberativo, consultivo e paritário tem como principais objetivos monitorar as atividades do Fundo Social, identificar as principais necessidades e aspirações da comunidade, promover o entrosamento e articulação com outras entidades públicas e privadas e definir e encaminhar soluções para os problemas levantados.

Através do Decreto Municipal nº 4.040, de 22 de setembro de 2021, por um período de dois anos foram empossados pelo Chefe de Gabinete e Responsável pelos Conselhos Municipais, Sr. Orion Francisco Marques Riul Junior, os Conselheiros: Alberto Tonhati Bonvini, Angela Maria Saia Bradaschia, Bruna Francielle Toneti, Bruna Vieira de Carvalho, Fernanda Cristina Robes Girardi, João Fernando Mansur Cardoso Tofeti, Kely Cristina Benzatti, Lucas Camargo Tofetti, Lucas Sançana de Melo, Paula Dal Seco Moi, Silvano Mourão Filho, Thaís dos Santos Guimarães e Victor Hugo Junqueira.

A Presidente do Fundo Social de Solidariedade e deste Conselho, Roselara Goreti de Castro, agradece aos membros do atual Conselho, “Agradeço imensamente a participação dos Conselheiros e contamos com eles em todos os programas e ações desenvolvidos pelo Fundo Social”, frisou.

Fonte: Prefeitura de Batatais

Foto: Divulagação