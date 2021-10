Última campanha do ano para recebimento de pequenos eletrônicos, pilhas e baterias em Batatais

Os resíduos como pilhas, baterias e equipamentos eletrônicos, contém materiais que podem contaminar o meio ambiente e prejudicar nossa saúde, se forem descartados de maneira incorreta.

Por isso a Secretaria Municipal do Meio Ambiente faz a destinação ambientalmente adequada desses resíduos.

A Secretaria, está abrindo a última campanha do ano para recebimento de pequenos eletrônicos, que serão enviados junto com as pilhas e baterias.

Por isso, se você tem algum destes materiais é a hora de destinar de maneira certa! São pilhas AA, AAA, C, D, do tipo botão, baterias portáteis, de notebooks e celulares e assemelhadas.

Já no caso dos eletroeletrônicos, a Secretaria pode aceitar materiais como celulares, roteadores, modens, mouses, caixas de som, telefones sem fio e coisas assim. A Secretaria , estará aceitando estes materiais até o dia 12 de novembro.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Batatais , fica localizada na Avenida Doutor Chiquinho Arantes, 301, no Centro e o telefone é 16.3761.0880.