Nota de Esclarecimento do Claretiano Centro Universitário de Batatais

A fim de tranquilizar a todos, informamos que não houve feridos após a queda de parte do forro (apenas 2 m²) do hall de uma das escadas do prédio histórico do Claretiano em Batatais.

O incidente ocorreu na noite desta quinta-feira, 4 de novembro, quando nenhuma pessoa transitava pelo local — que se trata de um espaço apenas de passagem.

A área está isolada e todas as providências necessárias estão sendo tomadas pela instituição para que não haja um novo incidente.

Vale destacar que tanto os estudantes da educação básica quanto do ensino superior ocupam outros prédios e, por isso, as aulas seguem normalmente.

Agradecemos a preocupação de todos!

Claretiano – Rede de Educação