‘Hoje toda a família Calcinha Preta está de luto! É com grande tristeza e pesar que recebemos a notícia do falecimento de José Aparecido da Silva, o nosso querido Sidney Chuchu, que foi o nosso primeiro vocalista e ficou à frente da Banda Calcinha Preta no período de 1995 a 1998, tendo emplacado sucessos como o hit “Onde o Sonho Mora”.

Faca no local do crime

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, uma testemunha chegou na casa e encontrou a Sidney no chão.

A morte pode ter sido provocada por uma arma branca, segundo as primeiras informações do Instituto Médico Legal. Uma faca foi recolhida pela polícia no local, mas exames periciais foram realizados no corpo para confirmar a informação.