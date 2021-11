“Estamos conversando com cada parlamentar, e tenho certeza de que, até terça-feira, vamos convencer se não todos, a esmagadora maioria”, declarou.

Questionado se Ciro Gomes vai manter a candidatura – ele suspendeu a pré-candidatura em resposta à posição dos deputados do PDT -, ele disse:

“A candidatura do Ciro não pertence a ele, pertence a uma instituição. Ele teve uma bela votação na última eleição. É o único homem que apresenta um projeto desenvolvimentista para o Brasil. O que o Ciro fez, legitimamente, foi suspender suas atividades como candidato até o segundo turno, para dialogar, conversar com os deputados. Tenho certeza de que isso vai se arrumar e até terça-feira teremos uma mudança.”

A decisão de Ciro levantou diferentes leituras no meio político: 1) de que está pressionando os deputados para conseguir a reversão da matéria na votação do segundo turno na terça-feira; 2) de que prepara já o terreno para desistir da candidatura, num contexto de dificuldade para crescer nas pesquisas em razão da fragmentação da terceira via.