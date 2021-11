Os cargos estão diretamente ligados à aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ), que está previsto para acontecer nos dias 21 e 28 de novembro.

Além desta avaliação, os coordenadores também tinham parte na aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ( Enade ) e do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ( Encceja ).

As exonerações acontecem cerca de um mês e meio após o pedido de demissão de Daniel Miranda Pontes Rogério, então diretor de tecnologia do Inep , responsável pelo Enem digital. Rogério foi posteriormente substituído por Roberto Santos Mendes.

‘Falta de comando técnico’ no planejamento do Enem

A exoneração dos coordenares acontece um dia após uma assembleia dos servidores do Inep que denunciaram o risco de prejuízos durante a prova do Enem 2021 por suposta “falta de comando técnico” da presidência do Inep.

De acordo com os relatos dos servidores, a aplicação das provas do Enem – marcadas para daqui a pouco mais de duas semanas – está sendo elaborada sem a atuação das Equipes de Incidentes e Resposta (ETIR), por decisão “arbitrária e unilateral” de pessoas com cargos de chefia, ligadas à presidência do instituto, comandada por Danilo Dupas.