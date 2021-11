Song book ‘Nossa Música, nossos músicos – Compositores batataenses e suas obras’ será lançado dia 5 de dezembro

O Prefeito Juninho Gaspar e o Vice-prefeito Dr. Ricardinho receberam, das mãos do professor de música Amilton dos Santos, o convite para o lançamento do Song book ‘Nossa Música, nossos músicos – Compositores batataenses e suas obras’. Trata-se de um registro histórico de um século de obras de 26 compositores de Batatais ou que adotaram esta cidade como sendo sua terra natal, nascidos entre os anos de 1864 à 1960.

Segundo o professor Amilton, o trabalho foi pensado com objetivo de servir como fonte de pesquisa e também para ser utilizado por músicos e amantes da música com o propósito de conhecerem, executarem e propagarem as obras para as novas gerações, imortalizando seus compositores.

O lançamento ocorrerá dia 5 de dezembro, às 19 horas, no Teatro Municipal Fausto Bellini Degani. Para o show de lançamento foram selecionadas 18 canções entre as 64 obras, que representassem a riqueza e diversidade de ritmos como valsa, marcha, samba, guarânia, xaxado, samba jongo, toada, tango, pagode, samba enredo, frevo, paso double, bolero, chorinho, fox, jazz, bossa, modinha, cururu e até o lírico, que serão interpretadas por uma ‘Mini orquestra’ formada pela nova geração de músicos batataenses e ribeirãopretanos.

A confirmação de presença, no convite aberto a população, deve ser feita até o dia 2 de dezembro pelos WhatsApps: (16)9 9209 2894 e (16) 9 9201 9880.

O projeto foi idealizado pelos músicos Amilton dos Santos e João Francisco Zamboni, sendo viabilizado através do PROAC, que é um Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo com recursos do ICMS para programas de incentivo cultural.

Fonte: Prefeitura de Batatais