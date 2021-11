Novembro Azul: Secretaria de Saúde convoca homens a partir de 40 anos para que procurem as unidades de saúde

Com foco no rastreamento do câncer de próstata, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Batatais está convocando homens, a partir de 40 anos, para que procurem a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. “Na unidade o enfermeiro responsável preencherá o pedido e vai programar o exame de PSA”, destacou a Secretária Bruna Toneti.

Serão realizados 300 exames de PSA, caso haja alteração o paciente será encaminhado para o mutirão de consultas com especialista em urologia. Vale ressaltar que o exame preventivo deve ser feito anualmente a partir de 40 anos, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde.

A divulgação da Campanha Novembro Azul é fundamental para acabar com o preconceito que ainda impede alguns homens de cuidar da saúde. O câncer pode ser tratado e curado graças ao diagnóstico precoce e, claro, aos recursos científicos disponíveis. As unidades estão com os pedidos de PSA prontos para preenchimento. Participem.

Fonte: Prefeitura de Batatais