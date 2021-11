Diário Oficial de Batatais é colocado em atividade pela atual administração

A atual administração municipal, modernizando a máquina e dando ainda maior transparência aos atos públicos, criou o Diário Oficial do Município. As publicações começaram a ser realizadas, ainda em caráter experimental por 30 dias, em 27 de outubro.

De acordo com o que foi estabelecido pela Lei Nº 3865, de 12 de fevereiro deste ano, o Diário Oficial está sendo editado por meio eletrônico com veiculação pela rede mundial de computadores, com edição obrigatória e conteúdo completo dos atos oficiais dos Poderes Executivo, Legislativo e da Administração Indireta, sendo facultada a versão impressa.

As publicações se referem a atos normativos, como leis, decretos, portarias, resoluções, circulares e outros; atos decorrentes de ajustes ou contratos entre órgãos ou entidades da administração e particulares; atos para dar publicidade às contas públicas; e ainda todos os relacionados à gestão fiscal, contratação de pessoal, administrativos e tributários, bem como aqueles sujeitos ao princípio constitucional da publicidade.

O Diário Oficial do Município de Batatais, na versão eletrônica, pode ser acessado na página oficial do município na internet, no www.batatais.sp.gov.br.

A periodicidade da publicação é diária, exceto às segundas-feiras e feriados, ou quando inexistirem atos a serem publicados em dias em que for expedido decreto para suspensão de expediente, todavia, as edições são numeradas de forma sequencial.

“Como nos comprometemos com a população, estamos aos poucos conseguindo melhorar os serviços e modernizar a Prefeitura. A implantação do Diário Oficial é importante, pois reunimos em um só informativos todos os atos de forma clara e transparência para consulta de toda a sociedade”, destacou o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais