Marília Mendonça e tio não terão missa de sétimo dia

Marília Mendonça e seu tio e assessor Abiceli Silveira Dias Filho, que morreram em um trágico acidente de avião, na sexta-feira (5), não terão missa de sétimo dia. “Ambos eram evangélicos, portanto não celebram missas”, informa a assessoria de imprensa da artista, que não sabe a respeito de celebrações referentes ao piloto e co-piloto.

Já Henrique Bombim Ribeiro, mais conhecido como Henrique Bahia, terá uma missa realizada na quinta-feira (11), na paróquia Nossa Senhora de Assunção, em Goiânia, organizada pelo amigo Rafael Vanucci, filho da cantora Vanusa. A cerimônia será ministrada pelo padre Marcos Rogério, com previsão de início às 19h30.

Natural de Salvador, Henrique havia trabalhado como produtor de Cristiano Araújo antes da trágica morte do sertanejo em 2015. Ele deixou o filho, Bernardo, de 8 anos.

Na última sexta-feira (5), Marília e sua equipe embarcaram em um voo na aeronave de modelo C90A, de uma empresa de táxi aéreo, com destino à Caratinga, em Minhas Gerais, onde ela faria um show. O avião caiu próximo ao aeroporto, em uma cachoeira. Todas as pessoas presentes no voo, incluindo o piloto Tarciso Pessoa Viana e o co-piloto Geraldo Martins de Medeiros, morreram no local.

Morta aos 26 anos, Marília deixou o filho, Leo, de quase dois anos, fruto de seu relacionamento com o cantor Murilo Huff.