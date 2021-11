Agendado mutirão para revisão dos contratos de moradores do Claret Dal Picolo

Num trabalho conjunto da Prefeitura e da Câmara Municipal, que começou no mês de agosto, está sendo viabilizada, junto a Secretaria Estadual de Habitação, a revisão dos contratos dos conjuntos da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado – em nosso município.

Nesta quinta-feira, 11 de novembro, esteve em Batatais o gerente regional da CDHU, Adriano Quércia, para uma reunião com o Prefeito Juninho Gaspar. Participaram também o vice-prefeito Dr. Ricardinho; o presidente da Câmara, Julio Eduardo Marques Pereira; a Secretária de Assistência Social, Fernanda Girardi e o responsável pelo Procon, Maikol Oliveira.

Ficou definido que haverá inicialmente um mutirão com os moradores do bairro Antônio Claret Dal Picolo, no próximo dia 4 de dezembro. Serão oferecidas revisão de parcelas, acordo de dívidas e regularização.

A Administração Municipal estará informando mais detalhes sobre o mutirão, como a lista de documentos necessários para cada caso ao longo dos próximos dias.