O acidente aconteceu por volta das 7h quando um ônibus de turismo tombou no trecho de serra na altura do quilômetro 76. Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o helicóptero Águia atua no atendimento.

De acordo com a prefeitura de Ubatuba, 34 pessoas foram socorridas para a Santa Casa de Ubatuba, mas duas delas não resistiram e morreram. A gestão informou em nota que suspendeu as visitas e o atendimento porta aberta para atender as vítimas do acidente.

Não há ainda informação oficial do número de passageiros que estavam no coletivo. O veículo é da empresa Viação Arca e transportava turistas para Ubatuba para o feriado.