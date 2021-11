Retomada das atividades e retirada das máscaras

Apesar do crescimento de casos, Stabile considera aceitável a retomada de atividades e eventos, como uma maneira de avaliar a evolução da doença. Porém, ele repudia a possibilidade de retirada de alguns protocolos sanitários, principalmente o uso de máscaras.

“Existem algumas medidas que são altamente políticas. A liberação do uso de máscaras, por exemplo, é uma delas. Não tem necessidade. Se a gente fala de um vírus respiratório e transmitido de pessoa para pessoa, máscara seria o último item a cair do portfólio de funções.”

A secretária de Saúde assegura que Serrana acompanhará as orientações do governo de São Paulo se confirmado o fim da obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes externos no início de dezembro.

A proposta, defendida pelo grupo de especialistas que orientam a gestão de João Doria (PSDB), está condicionada à elevação do índice de pessoas com a vacinação completa no estado.

Além da imunização, o relaxamento da medida depende da manutenção de tendência de queda de casos, internações e mortes em decorrência da Covid.

“Penso que deve ser observado e avaliado o impacto no desenvolvimento da forma grave da doença. Se permanecer o quadro atual, o município, com certeza, apoiará as medidas estabelecidas pelo governo do estado através do decreto.”

Obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes externos pode chegar ao fim no estado de São Paulo no início de dezembro — Foto: Getty Images via BBC

A secretária ainda destaca que, no atual momento, a cidade não cogita a possibilidade de recuar na flexibilização das atividades. No entanto, pede que a população siga adotando os protocolos sanitários para que esse recuo não se torne necessário.

“O município apoia a retomada do desenvolvimento econômico e ressalta a importância dos protocolos sanitários: uso de máscara, assepsia das mãos, evitar aglomeração, porque nós sabemos que o vírus está no ar, e a gente sabe da contaminação. Porém, nós precisamos que o munícipe entenda a importância de todos os protocolos sanitários.”

Ao também defender a retomada dos setores, o diretor da Fiocruz, no entanto, alerta para a necessidade de as autoridades estarem atentas aos indicadores da pandemia.