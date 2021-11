Administração Municipal garante alimentação de qualidade para alunos da rede pública de ensino

Com organização e investimento a Administração Municipal tem conseguido oferecer uma alimentação rica em nutrientes para os cerca de 9.800 alunos atendidos nas escolas municipais e estaduais de ensino, inclusive para a ETEC Antônio de Pádua Cardoso.

Segundo o Secretário de Educação, Professor Victor Hugo Junqueira, grande parte do que é fornecido para os alunos é preparada na Cozinha Piloto, que fica no prédio anexo a sede da Secretaria, na Avenida Moacir Dias de Morais. “Quero aproveitar para cumprimentar as cozinheiras e todos os profissionais que se empenham ao máximo para oferecer uma comida de muita qualidade para os nossos alunos”, afirmou.

O cardápio desta terça-feira, 16 de novembro, teve arroz, feijão, carne bovina em tiras com cenoura, salada de pepino e abacaxi de sobremesa. Além das refeições servidas diariamente, agora com o retorno das aulas presenciais, neste ano a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, entregou 10800 kits de alimentação para famílias de alunos da rede pública no período de pandemia.

Fonte: Prefeitura de Batatais