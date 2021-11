Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido na estrada de um assentamento rural com três tiros. Já a Polícia Militar informou ao g1 que ele foi ferido com quatro tiros, sendo dois no rosto, um na cabeça (testa) e outro na nuca.

Conforme a PM, ele foi socorrido pela ambulância municipal de Piquerobi e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Presidente Venceslau (SP). Na unidade de saúde, ele passou por cirurgia, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

A motivação do crime ainda está sendo investigada pela Polícia Civil. O delegado responsável pelo caso, Elison Yukio Hasai, afirmou que estão “empenhados nas investigações e em diligências afastadas da cidade”.

Ele ainda disse que testemunhas relataram que ouviram três barulhos de disparos no local do crime.

Cicero Lucas da Silva (DEM) foi eleito em 2020 com 285 votos, o mais votado dos nove vereadores de Piquerobi (SP), total equivalente a 11,16% dos votos válidos — Foto: TSE

Quem foi Cicero ‘Pitoco’

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o vereador, conhecido popularmente como Cicero Pitoco, era solteiro, tinha ensino fundamental completo e era natural de Mirante do Paranapanema (SP).

Ele foi eleito em 2020 para o primeiro mandato de vereador com 285 votos, sendo o mais votado dos nove integrantes da Câmara Municipal de Piquerobi, o equivalente a 11,16% dos votos válidos.

O parlamentar era o segundo secretário da Mesa Diretora eleita para comandar a Câmara Municipal de Piquerobi no biênio de 2021/2022. Nas eleições municipais de 2016 e de 2012, ele ficou como suplente de vereador.

Vereador Cicero Lucas da Silva (DEM), de Piquerobi (SP) — Foto: Prefeitura de Piquerobi

A Prefeitura de Piquerobi lamentou a morte do vereador e divulgou a seguinte nota oficial:

“LUTO. É com pesar que comunicamos o falecimento do vereador Cícero Lucas, nosso PITOCO. Ainda é difícil acreditar que sua partida tenha acontecido dessa forma. A administração da Prefeitura , Câmara dos vereadores de Piquerobi e todos os Piquerobienses se solidarizam com a família e amigos. Descanse em Paz!”.