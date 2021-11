Unidades de saúde se vestem de azul para destacar a campanha de prevenção ao câncer de próstata

A Secretaria Municipal de Saúde segue com as ações de prevenção e diagnóstico do câncer de próstata durante este mês, onde mundialmente é realizada a Campanha Novembro Azul. As unidades básicas, com o trabalho e dedicação dos profissionais da saúde pública, estão todas enfeitadas destacando o mês de prevenção.

“Ações como o Novembro Azul são fundamentais para derrubar tabus e preconceitos que ainda impedem os homens de cuidar da saúde. O câncer, hoje, pode ser tratado e curado graças ao diagnóstico precoce e, claro, aos recursos científicos disponíveis, por essa razão é importante alertar e conscientizar a população”, ressaltou a Secretária Bruna Toneti.

Serão realizados ao longo deste mês 300 exames de PSA para homens acima de 40 anos de idade e disponibilizadas consultas em um mutirão de urologia. As unidades básicas de saúde estão fazendo os agendamentos, onde os interessados devem se manifestar.

O que é a próstata?

É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas, e se assemelha a uma castanha. Ela localiza-se abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma.

Sintomas:

Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são:

• dor óssea;

• dores ao urinar;

• vontade de urinar com frequência;

• presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

Fatores de risco:

• histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio;

• raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer;

• obesidade.

Fonte: Prefeitura de Batatais